«العدل» تفتتح مركزا للخدمات الرقمية والشهر عقارى فى سيتى ستارز (صور)

جدة - نرمين السيد - يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد قليل، مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.





وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرًا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

وأتاحت وزارة العدل، تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد والآبل وهواوى بجميع المحافظات عدا السويس ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول فى محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على السادة المواطنين والتقليل من الزحام فى المقرات خاصة فى ظل جائحة كورونا.

كما أعلنت وزارة العدل أنه فى إطار خطتها لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد، فقد تم افتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقارى بالمكاتب البريدية، بالإضافة إلى سابقة افتتاح 94 مكتبا بالبريد يصل عددها إلى 100 فرع.