محافظ قنا: نسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين تجاوزت 98%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذى أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.
وأوضح المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الخميس، أن المحافظة استقبلت 4 آلاف و765 طلبا مقدما من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وتمت الاستجابة إلى 3 آلاف و372 منها وجار بحث 1200 طلب طبقا للضوابط القانونية المقررة و652 طلبا فى انتظار ردود الوزارات المركزية المختصة، فضلا عن استقبال 2277 طلبا من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، وتمت الاستجابة إلى 1706 طلبات طبقا للضوابط القانونية المقررة، وجار فحص 200 طلب والتنسيق مع الوزارات المركزية المختصة.
وأكد الداودى أن المحافظة كانت من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دورى، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المنظومة.
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