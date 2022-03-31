عاجل - ضوابط تقدم طلاب المدارس الدولية لامتحانات الثانوية العامة 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لكتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة، تطبق بشأن هؤلاء الطلاب أحكام القرارات الوزارية أرقام 32 لسنة 1995، 255 لسنة 2000، والقرارات الأخرى المنظمة.

ويُشترط للسماح لهؤلاء الطلاب بالتقدم لأداء الامتحان فى المواد المشار إليها سلفاً ما يلى:

1) أن يكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الآتية: IGCSE، الأبيتور، الدبلومة الأمريكية، أو أى شهادة دولية أخرى.

2) أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثانى عشر فى العام الدراسى 2021/ 2022 على النظام الذى يدرسونه.

3) أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.

4) أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول الثانوى العام فى مواد: اللغة العربية، التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان.

وعلى المدرسة تقديم المستندات التى تثبت أحقية الطالب فى التقدم وفقاً للشروط السالف ذكرها.

وبالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات الأدبية، يُشترط النجاح فى مادتى التاريخ والجغرافيا فى الصف الحادى عشر.

خطوات التقدم للامتحان

1) يقوم كل طالب من طلاب المدارس الدولية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية المخصصة للمدارس الدولية من خلال موقع الوزارة وطباعتها ويرفق بها الآتى:

- كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.

- كشف درجات للصف الأول الثانوى العام فى مواد: اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ والجغرافيا، صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.

- كشف درجات للصف الثانى الثانوى العام فى مواد: اللغة العربية، التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، بالإضافة إلى مادتى التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالكليات الأدبية.

- يُسدد طلبة الشهادات الدولية الراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه، نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة يرغبون الاشتراك بها، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

2) تقوم المدرسة بتجميع الاستمارات الإلكترونية ومراجعتها، للتأكد من أحقية الطلاب فى التقدم للامتحان طبقاً للتعليمات، ثم اعتمادها وذلك تحت مسؤولية مدير المدرسة.

3) تقوم المدرسة بطباعة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحان عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة "كشوف 150 د" واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية التابع لها.

وعلى لجان النظام والمراقبة التأكد من سريان ترخيص المدارس الدولية قبل استلام الاستمارات الإلكترونية المعدة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والمدارس الدولية، والمسلمة للجان النظام والمراقبة من خلال الإدارة العامة للامتحانات.

وبناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 492 بتاريخ 14/ 9/ 2008، وتعديلاته، يتم اعتماد جميع الشهادات الدولية قبل تسليمها للطلاب من المدرسة وجهة الاعتماد الدولية ووزارة التربية والتعليم ممثلة فى الإدارة العامة للامتحانات.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من خارج جمهورية مصر العربية، يتم قبولهم بالجامعات المصرية طبقاً للقواعد والشروط التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وعلى جميع المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية، اعتماد الشهادات الثانوية الأجنبية من الإدارة العامة للامتحانات بعد سداد رسم قدره 500 جنيه، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لكل طالب، أياً كان عدد شهادات المواد المكونة لهذه الشهادة، وفى حالة رغبة الطالب فى اعتماد نسخة أخرى من الشهادة، يتم سداد نفس الرسوم المقررة سلفاً، علماً بأن الإدارة العامة للامتحانات لن تتعامل مع الطلاب أو أولياء الأمور فى اعتماد الشهادات الدولية.

تحويل طلاب المدارس الدولية للنظام المصرى

ويجوز لطلاب الشهادات الدولية الذين أدوا امتحان الصف الثانى عشر على النظام الدولى ورسبوا أو اجتازوا المواد المقررة لهم وحصلوا على مجموع درجات أو تقديرات لا تؤهلهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات المصرية، طبقاً للقواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، التحويل لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعليهم التوجه إلى مكتب التنسيق والمعادلات للحصول على إفادة بعدم أحقية الطالب بدخول الجامعة.

وطبقاً للقرار الوزارى رقم 228 لسنة 1992 وتعديلاته:

أولاً: فى حالة التقدم عن طريق إحدى المدارس يكون قيد الطالب منتظم، ويجب على الطالب التقدم بنفس المستندات المشار إليها فى البند الأول، بالإضافة إلى طلب تحويل معتمد من المدرستين المحول منها والمحول إليها.

ثانياً: فى حالة التقدم مباشرة إلى شؤون الطلاب بالمديرية التابع لها، يكون قيد الطالب على نظام المنازل ويجب عليه استيفاء المستندات المشار إليها فى البند الأول، وإفادة من الإدارة العامة للامتحانات بإن مجموع الدرجات أو التقديرات الحاصل عليها الطالب لا تؤهله للالتحاق بالمعاهد والجامعات المصرية.

وفى جميع الحالات السابقة، سواء كان الطالب منتظماً أو منازل، يكون قيده بالشعبة العلمية، وفى حالة رغبة الطالب فى التقدم لأداء الامتحان بالشعبة الأدبية عليه التقدم بما يفيد نجاحه فى مادتى التاريخ والجغرافيا للصف الثانى الثانوى العام (الصف الحادى عشر).

وبالنسبة لدراسة اللغة الأجنبية الثانية، يُطبق القرار الوزارى رقم 228 لسنة 1992، على الطلاب الذين لم يسبق لهم دراسة تلك اللغة.

ويخير هؤلاء الطلاب بالاحتفاظ بدرجاتهم التى حصلوا عليها فى امتحان الصف الثانى عشر فى المواد القومية التى أدوا الامتحان فيها وهم على النظام الدولى: اللغة العربية، التربية الدينية والتربية الوطنية، وتحسب السنوات التى قضاها الطالب على النظام الدولى مقيداً بالصف الثانى عشر من سنوات التقدم المسموح بها قانوناً.

تنبيهات

1) الطلاب المصريون العائدون من الخارج والتحقوا بالصف الثانى عشر مباشرة فور قدومهم لمصر بأى مدرسة من المدارس التى تدرس مناهج دولية، يحق لهم التقدم للامتحان فى المواد القومية.

2) لا يجوز للطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التقدم مرة أخرى على النظام الأمريكى أو أى نظام آخر، طبقاً للقرار الصادر من إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشؤون القانونية ولمخالفة ذلك لأحكام قانون التعليم.