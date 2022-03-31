/689446/مازن-أحمد-صابر-يحصد-فضية-الجمباز-الفني-في-بطولة-الجمهورية-تحت-8-سنوات

حصل اللاعب مازن أحمد صابر، على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى _ تحت 8 سنوات _ والتى أقيمت في نادى مدينة نصر الرياضى، وفاز بالميدالية الفضية، ويقود اللاعب الكابتن محمد عزوز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مازن أحمد صابر يحصد فضية الجمباز الفني في بطولة الجمهورية تحت 8 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.