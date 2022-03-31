/689437/منى-عبد-الله-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-لاستيضاح-سياسة-الحكومة-حول-القضايا-المتأخرة

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الوزارة تجاه توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري لاسيما تسليم الميراث الى المرأة الوارثة.

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واوضحت فى طلبها ان فخامة الرئيس السيسي قد أصدر توجيهاته بسرعة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

منى عبد الله تتقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول القضايا المتأخرة

أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 35% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021.

وطالبت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياسية وزارة العدل بشأن تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن انجاز قضايا الأسرة، لاسيما قضايا تسليم المراة لإرثها، والنفقة والحد من حالات الطلاق.