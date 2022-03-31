محمد الحسيني من البرلمان: نهدف لعمل علاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية و التشريعية..فيديو

/689435/محمد-الحسيني-من-البرلمان-نهدف-لعمل-علاقة-رشيدة-بين-السلطة-التنفيذية-و-التشريعيةفيديو

عقدت لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وجاء أولها طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم، النجيلة، سيدي براني) والقرى التابعة لها.

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محمد الحسيني: هدفنا عمل علاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لحل المشكلات

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تخصص عدة اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لحل المشكلات، مؤكدا أن اللجنة دائما ما تخرج بتوصيات يتم تنفيذها علي أرض الواقع.

وأضاف الحسيني، خلال اجتماع اللجنة: هدفنا عمل علاقة رشيدة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لحل المشكلات، وسنناقش اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح.

وتابع وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب: صدر جواب من مجلس الوزارء بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، إلا أنه أعلنه عدم حضوره للاجتماع، لافتا أن وجود المحافظ مهم لأنه صاحب قرار وحتي لا نضيع وقت.

طلبات الإحاطة علي مائدة محلية النواب

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية إلى كابلات الأرضية ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني).

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفون سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.