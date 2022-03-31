/689431/اليوم-الزمالك-يواجه-الأهلي-في-ثانية-مباريات-نصف-نهائي-الدوري-بكرة-الطائرة

يخوض فريق الزمالك مباراة اليوم الخميس، أمام النادي الأهلي للكرة الطائرة بنادى والتي من المقرر إقامتها في تمام الاعة الثامنة مساءً،على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ثانية مباريات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق نادي الزمالك أمس الفوز علي غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء في أولى مواجهات قبل النهائي ويحتاج الفريق للفوز في مباراة اليوم للصعود إلى نهائي بطولة الدوري دون اللجوء إلى المواجهة الثالثة بين الفريقين غدا الجمعة.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي ، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

كشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكلهأسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر”.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

مسحة طبية للاعبين

وخضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.