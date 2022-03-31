/689427/مواعيد-مباريات-الدوري-الإنجليزي-القادمة

تقام العديد من المباريات الهامه، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقررإقامتها يوم السبت، بعد التوقف الدولي لجميع المنتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

السبت 2 أبريل

يخوض فريق ليفربول ضد نظيره واتفورد، والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة الواحده والنصف ظهراً.

يخوض فريق برايتون ضد نظيرة نوريتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق بيرنلي ضد مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق تشيلسي ضد برينتفورد، والتي من المرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

تقام مباراةليدزضد نظيره ساوثهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق ولفرهامبتون ضد نظيره أستون فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

الأحد 3 أبريل

يخوض توتنهام ضد فريق نيوكاسل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يخوض فريق وست هام ضد إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

الاثنين 4 أبريل

يخوض فريق كريستال بالاس أمام فريق أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الأربعاء 6 أبريل

يخوض فريق بيرنلي مباراته أمام نظيره إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.