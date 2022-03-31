تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1.. مفاجأت غير متوقعة

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تفصلنا أيام قليلة عن السباق الرمضاني، وتصدر مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 محركات البحث نظرًا للشعبية الواسعة للمسلسل منذ طرح أجزاؤه الأولى والثانية، ونال المسلسل رواج كبير بعد طرح البرومو التشويقي له الذي نال العديد من التعليقات المتحمسة لصدوره.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 وذلك خلال السطور القادمة.

الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3

وطرح المخرج بيتر ميمي مساء أمس الأربعاء 30 مارس إعلان الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 و التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير و ظهر خلال الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 في الاعلان عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا و الفنان أحمد عز و خالد الصاوي و كريم عبد العزيز، ما جعل الجمهور يتساءل ماذا سيفعل كل هؤلاء النجوم.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ من المتوقع أن تكون بنفس موعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني الحلقه الاولى التي عرضت العام الماضي و هي في تمام الساعة الثامنة مساءًا على قناة ON و من المتوقع أن يحقق الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 نجاحًا كبيرًا عن عرضه.

الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 تتصدر التريند

وبعد عرض اعلان الاختيار 3 تصدر الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 مؤشرات بحث جوجل ليكون رقم واحد على مصر في البحث من الجمهور حيث يتساءلون عن الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 و كذلك عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣.

عبد العزيز مخيون وخالد الصاوي في برومو الاختيار 3

ومن الجدير بالذكر، أن ظهر أبطال العمل بشخصيات مفاجأة خلال البرومو الخاص بمسلسل الاختيار 3، فنجد الفنان القدير عبد العزيز مخيون يقوم في المسلسل بدور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما ظهر نجوم الصف الأول أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز بشخصيات ضباط جيش وشرطة يحملون على عاتقهم مهمة حماية مصر وشعبها.

وتفاجأ الجمهور بظهور النجم العالمي أمير المصري وهو وسط مظاهرات بشوارع مصر، أما خالد الصاوي فيلعب دور إخواني له مكانته بالجماعات الإرهابية.