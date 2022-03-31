الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا أبرزهم الإمارات وفرنسا والسنغال

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيراً جديداً، وهم: - مارك باريتي – سفير الجمهورية الفرنسية. - هراتشيا بولاديان – سفير جمهورية أرمينيا. - ميكيلي كواروني – سفير جمهورية إيطاليا. - إيفون باومان – سفيرة الاتحاد السويسري. - منصوربيك بختيياروفيتش - سفير جمهورية أوزبكستان. - هيروشى أوكا - سفير اليابان. - بولغان إينكتوفشين- سفير جمهورية منغوليا. - حميد شبيرة - سفير الجمهورية الجزائرية. - مريم خليفة جمعة الكعبي- سفيرة دولة الإمارات. - روبرتو باتش- سفير جمهورية مالطا. - سانى نانا عائشة أنديا- سفيرة جمهورية النيجر. - إيمانويل جون انشيمبى- سفير جمهورية تنزانيا. - ميروسلاف تشيستوفيتش- سفير جمهورية صربيا. - بوبكار دياللو- سفير جمهورية مالي. - صادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون. - لينكا ميهاليكوفا- سفيرة جمهورية سلوفاكيا. - أبوبكر سار- سفير جمهورية السنغال. - نغوين هوى زونغ- سفير جمهورية فيتنام. وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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