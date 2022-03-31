جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم...

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (6) قضايا. فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية . فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1413) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (285) حكم قضائى متنوع. فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (26) قضية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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