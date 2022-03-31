سامح شكرى يستقبل وزيرة خارجية النرويج

استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد" بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار التعاون المتميز بين مصر والنرويج

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