كما اعتمد زيادة قيمة المكافأة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة، بلجن الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى والمهنية والفئات الخاصة، وأيضاً مشرفى تقدير الدرجات؛ لتتناسب مع الجهد الذى يبذله المشاركين فى تلك الأعمال من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية، وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة.
وقالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان، إن هذه القرارات، تأتى فى إطار حرص الدولة بصفة عامة، ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة، على تحقيق الرضا الوظيفى لجميع العاملين بالمديريات التعليمية، من خلال تعزيز الشعور الإيجابى الذى يشعر به الموظف بشكل عام تجاه عمله، لما له من دور فى تحفيز العاملين على العطاء وبذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الزيادة المقررة هى الأولى منذ صدور القرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 بشأن مكافآت التربية والتعليم وتعديلاته، أى منذ 28 عاماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رفع مكافآت الامتحانات للمعلمين للمرة الأولى منذ 28 عاما (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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