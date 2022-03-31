محافظة الجيزة: سوق حضارى للباعة الجائلين بأطفيح بتكلفة 18 مليونا

جدة - نرمين السيد -

وأشار إلى أن المحافظة قامت وبالتعاون مع شرطة المرافق وأجهزة مركز ومدينة أطفيح بإزالة سوق عشوائى مقام بنهر الطريق 21 بقرية صول استمر لسنوات طويلة عانت خلالها المنطقة من ازدحام مرورى.

وأضاف المحافظ أنه تم نقل الباعة الجائلين من السوق العشوائى إلى سوق حضارى جديد بنفس القرية، حيث قامت المحافظة من خلال مديرية الإسكان بإنشائه، لافتا أن السوق الحضارى يقع على مساحة 9000م2 وبطاقة استيعابية 96 محلا وبلغت تكلفته الإجمالية 18 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصحاب الشوارد وذلك للقضاء على التكدس المرورى الذى كان يسببه السوق العشوائى وتوفير مكان لائق للباعة الجائلين.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع المرافق اللازمة للسوق والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف والكهرباء إلى جانب تشكيل مجلس إدارة لإدارة السوق لضمان الاستمرارية ومتابعة أعمال الصيانات الدورية.

وأشار راشد إلى أن المحافظة فى إطار توسعها فى إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين بصدد الانتهاء من إنشاء عدد من الأسواق الحضارية الاخرى بمركز ومدينة العياط وبحى شمال الجيزة لاستيعاب الباعة بشوارع المطار وبشتيل والبوهى بالإضافة إلى أعمال تطوير سوق البدرشين وتحويله إلى سوق حضارى.

حضر فعاليات نقل الباعة الجائلين إلى السوق الجديد المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومحمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح وممثلين من الجهات المعنية.