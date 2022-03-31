عاجل- الرئيس السيسى يعتمد أوراق 18 سفيرا جديدا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السفراء الجديد هم: مارك باريتى – سفير الجمهورية الفرنسية. هراتشيا بولاديان – سفير جمهورية أرمينيا. ميكيلى كوارونى – سفير جمهورية إيطاليا. إيفون باومان – سفيرة الاتحاد السويسرى. منصوربيك بختيياروفيتش - سفير جمهورية أوزبكستان. هيروشى أوكا - سفير اليابان. بولغان إينكتوفشين- سفير جمهورية منغوليا. حميد شبيرة - سفير الجمهورية الجزائرية. مريم خليفة جمعة الكعبى- سفيرة دولة الإمارات. روبرتو باتش- سفير جمهورية مالطا. سانى نانا عائشة أنديا- سفيرة جمهورية النيجر. إيمانويل جون انشيمبى- سفير جمهورية تنزانيا. ميروسلاف تشيستوفيتش- سفير جمهورية صربيا. بوبكار دياللو- سفير جمهورية مالى. صادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون. لينكا ميهاليكوفا- سفيرة جمهورية سلوفاكيا. أبوبكر سار- سفير جمهورية السنغال. نغوين هوى زونغ- سفير جمهورية فيتنام. وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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