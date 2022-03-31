القوى العاملة:تعيين 863 شابا والتفتيش على 425 منشأة بالمنيا

وقال وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الخميس إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 689 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.
وأوضح وليد الإمام مدير المديرية فى تقريره الشهرى للوزير- أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 425 منشأة، فضلا عن القيام بـ 11 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 190 محضرا للمنشآت المخالفة، وعمل 12 غلقا إداريا، وعقد 24 ندوة توعية (إعرف - إحمى نفسك)، فضلا عن بحث 12 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.
وأضاف "وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 19 منحة مولود جديد بإجمالى 38 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 24 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 56 ألفا و567 جنيها.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1109 منشآت دورى وحملات يعمل بها 2569 عاملا، وأسفر عن تحرير 83 محضرا، وعمل 5 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 39 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديا، و11 منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و24 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
وتابع "أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 200 منشأة ".
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