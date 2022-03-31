تمهيدا للانتخابات.. سعفان يشهد ختام ندوة حول قانون التنظيمات النقابية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ظل استعداد وزارة القوى العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 فى النصف الأول من مايو المقبل، وذلك بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس.

فى مستهل كلمته قدم وزير القوى العاملة التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير والسعادة، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابى فى مصر بتغيير القانون القديم، وتلافى كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذى اختص بحماية حق التنظيم النقابى فى مصر بما يتواءم ومعايير العمل العربية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن اختصاص الجهات الحكومية المعنية فى أعمالها بالإشراف على تطبيق القانون على خلاف ما تعتقده بعض المنظمات الدولية بتدخل تلك الجهات فى شؤون المنظمات، وأعطت التنظيم النقابى الحق الكامل والحرية الكاملة لتأسيس تنظيم نقابى قوى ملتزم بالقوانين الموضوعة.

ونوه الوزير إلى أن الدورة الأخيرة من الانتخابات النقابية احتاجت من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل، خاصة بعد توقف تلك الانتخابات لمدة 12 عاما، وخروج العديد من المشرفين عليها على المعاش، مما زاد العملية صعوبة، إلا أن مديريات القوى العاملة استطاعت تخطى تلك المشكلة وعملت جاهدة على انجاح تلك العملية فى ظل الامكانيات المتاحة لديها، وتم إنشاء منظومة إلكترونية لتنظيم وتسهيل تلك العملية كان لها دور مهم فى خروج الانتخابات الأخيرة بالنتائج المرجوة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت على تطوير البرنامج المخصص للتنظيمات النقابية، وأتاحت من خلاله للمنظمات النقابية تسجيل بيانات جمعياتها العمومية على هذه المنظومة، مما يعطى عملية الانتخابات القادمة من السهولة والسرعة ما نحتاجه لضمان نجاحها، والآن نحن فى مرحلة البدء التجريبى لتقديم المشروعات الانتخابية للجان النقابية لدراستها وتقييمها قبل بدء عملية الانتخابات القادمة.

ووجه الوزير بسرعة التواصل مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بخصوص عقد اجتماعات دورية وغرفة عمليات داخلها بخصوص تنظيم العملية الانتخابية وتلافى سلبيات الدورة الأخيرة، وتدعيم ايجابياتها لضمان مزيد من النجاح للدورة القادمة 2022 -2026 من خلال فرق عمل جماعية للوصول إلى معدلات أداء أفضل.

من جانبه قدم مدير المركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس، الشكر والتقدير للوزير، وفرق العمل داخل الوزارة والمديريات، على كل ما يقدمونه لخدمة التنظيم النقابى فى الدولة المصرية، قلب العروبة النابض، مما يبرز الدور المهم الذى تقوم به الوزارة فى المجتمع المصرى، من الإشراف على التنظيم النقابى، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل، والتدريب المهنى الرائد، والمشاركة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، فى سبيل الرقى بالمواطن المصرى وتحقيق رفاهيته وآماله.

وأكد رابح مقديش، أن مقومات نجاح الندوة توفرت كاملة تحت إشراف الوزارة، وحضور مشرف من ممثلى المديريات فى تفاعل جيد ساهم فى نجاح فعاليات الندوة بما يدل على أن الوزارة تقوم دورياً بإعداد كوادرها الإعداد الجيد باستمرار، مقدماً الشكر والتقدير للمحاضرين المشاركين من الخبراء فى مجال القوانين وهو الأمر المعتاد من الكوادر المصرية والتى تتمتع بالجدية والانضباط الذى جعلها محل تقدير من الجميع.

وكانت الندوة قد تناولت عدة موضوعات منها الحقوق والحريات النقابية فى إطار معايير العمل الدولية والعربية ومبادئ أجهزة الرقابة، والتعريف بالقانون الجديد أهدافه وأحكامه، وملاءمة التشريع المصرى مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال القانون الجديد، بالاضافة إلى شروط تأسيس المنظمات النقابية العمالية وتنظيم انتخاباتها، فضلاً عن العقبات والتحديات أمام تطبيق القانون الجديد وكيفية تفاديها.

وشارك فى الندوة من وزارة القوى العاملة، ايهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير.