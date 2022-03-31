وزير القوى العاملة يبحث سفر العمالة المصرية لموسمى رمضان والحج

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.





فى مستهل اللقاء رحب الوزير، بالقنصل والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السعودية فى شتى المجالات، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من الأعمال والمشروعات التى تخدم صالح الدولتين وتساهم فى تنميتها وتقدمها.

وأكد الوزير، أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة فى العالم أجمع، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفانى وإخلاص، وتتميز به دون غيرها من العمالة فى باقى الدول، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثانى وهى من أولى الوجهات التى يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير.

ولفت الوزير، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولتين، واثبات ذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج.

من جانبه قدم القنصل السعودى الشكر والتقدير للوزير، على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهود القائمة بين الطرفين لتذليل جميع العقبات أمام اللجنة المشتركة لتسفير العمالة للعمل خلال موسمى رمضان والحج فى إطار القانون بالبلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودى، إحسان زمزمى نائب رئيس النقابة العامة للسيارات، وسمير خليفة الرئيس التنفيذى لشركة رواحل، وخالد جمل الليل الرئيس التنفيذى لشركة حافل، وباسل جستنية الرئيس التنفيذى لشركة خُقير.

ومن جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وحمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية.