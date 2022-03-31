محافظ بورسعيد: توريد القمح للصوامع الحكومية واجب قومى

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن عملية توريد القمح من المزارعين للصوامع الحكومية تعد واجبًا قوميًا، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين.





ووجه الغضبان برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقاً للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع بديوان عام المحافظة لمناقشة الضوابط والآليات فى تيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين استعداداً لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع شهر أبريل المقبل، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء حيدر منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمزارعين ورؤساء الأحياء ومسؤولى الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة. وأمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح، كما وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بكافة مزارعى الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة، والتجار المسئولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح، موجهاً بالمتابعة الميدانية وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها.

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