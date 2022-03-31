الصحة: استطعنا تأمين احتياجات مصر من لقاحات كورونا حتى نهاية 2022

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بملفى الصحة والتعليم والبحث العلمى خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهو ما كان له الفضل فى بناء منظومة صحية قوية وقادرة على التصدى لجائحة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، مساء أمس الأربعاء، فى ندوة بعنوان "الرعاية الصحية بين الواقع وطموحات المستقبل"، والتى أُقيمت على هامش "مجلس الأعمال الكندى المصرى".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض خلال مشاركته نتائج الاستراتيجية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التصدى للجائحة، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الصحية والحفاظ على استمرار الاقتصاد والتنمية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن مؤسسات الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التضامن والتكاتف خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابع لمختلف الجهات بالدولة، قائلاً: «هذا التكاتف كان بمثابة رسالة طمأنينة للمجتمع بأن مؤسسات الدولة قادرة على توفير الرعاية الصحية للمصريين»، لافتًا إلى أهمية دور المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة فى تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

ونوه إلى تأكيد الوزير على أن مصر لم تشهد نقصًا فى الأدوية أو المستلزمات الطبية خلال مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى تقليل أعداد المستشفيات المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات، وذلك بسبب الحملات الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابع أن الوزير لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تضع مصر ضمن الدول ذات معدلات الإصابات والوفيات الآمنة، ومن الدول التى استطاعت السيطرة على الوباء حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث ونظم التوقعات التى دعمت متخذى القرارات.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشار إلى نجاح الدولة فى توفير لقاحات فيروس كورونا وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجارى، حيث استطاعت الدولة توفير أكثر من 150 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة على مستوى إفريقيا، تدخل المنطقة الآمنة فى ما يخص توفير اللقاحات.

وأضاف أن الوزير استعرض التطور الذى يشهده القطاع الصحى فى مصر، والذى استطاع توفير أدق التخصصات الطبية فى المستشفيات بجميع المحافظات، مما ساهم فى عدم تكبد المرضى عناء السفر من محافظة لأخرى للحصول على الخدمات الطبية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان تأتى فى مقدمة مؤسسات الرعاية الصحية، حيث تمتلك حوالى 542 مستشفى و5421 وحدة صحية ومركز طبى، بالإضافة إلى أكثر من 4000 سيارة إسعاف، فضلاً عن العيادات المتنقلة التى تقدم خدمات القوافل العلاجية لوصول الخدمات لجميع المواطنين فى القرى والنجوع والأماكن النائية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير نوه إلى أن نظام التأمين الصحى القديم يغطى أكثر من 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى قدمت أكثر من 8 ملايين خدمة طبية مميزة وبجودة وكفاءة عالية فى المحافظات التى انطلقت بها المنظومة فى مرحلتها الأولى، وذلك بنسبة رضاء من المنتفعين تخطت ال 91%.

ولفت إلى تحدث الوزير عن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، والتى وصفها بأنها قصة نجاح كبيرة لمصر، مشيرا إلى انطلاق 12 مبادرة لتقديم العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت فى تحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهميتها فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين، لافتا إلى أن وجود دراسات مستمرة لإطلاق العديد من المبادرات فى مختلف التخصصات.