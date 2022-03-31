مدبولى يشهد توقيع اتفاق إطارى للتعاون فى مشروعات الطاقة بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطارى بين "صندوق مصر السيادى"، و"صندوق الاستثمار النرويجى"، وشركة "سكاتك" النرويجية؛ للتعاون فى مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء فى عدد من الدول الإفريقية.





ووقع على الاتفاقية من الجانب المصرى أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لـ "صندوق مصر السيادى"، ومن الجانب النرويجى "تيلف ثورليفسون"، الرئيس التنفيذى لـ "صندوق الاستثمار النرويجى"، و"رايموند كارلسن"، الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر.

يأتى هذا التعاون فى إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة فى مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

وبموجب الاتفاق الإطارى، يتطلع كل من "صندوق مصر السيادى"، و"صندوق الاستثمار النرويجى"، وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية فى عدد من البلدان فى إفريقيا، بما فى ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندى، وجيبوتى، وأوغندا فى المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخرى فى المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية فى بعض الدول الإفريقية والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار فى مجال الطاقة الخضراء فى هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطارى تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات فى الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.