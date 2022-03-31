/689430/النائب-أحمد-البنا-استمرار-معارض-السلع-المخفضة-طوال-العام-يمنع-استغلال-المواطنين

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية استمرار تنظيم معارض السلع المخفضة بمختلف المحافظات، طوال العام، مشيرا إلي أنها خطوة هامة تساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية، وتمنع محاولات استغلال المواطنين من جانب بعض التجار الجشعين.

دوت الخليج

وقال البنا، في تصريحات له اليوم،: ان معارض السلع المخفضة التى تم تنظيمها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نتائج ناجحة في توفير السلع الهامة للمواطنين وبأسعار مخفضة، وذلك في مواجهة محاولات بعض التجار لاستغلال الأزمة العالمية في رفع الأسعار وتخزين السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

النائب أحمد البنا: استمرار معارض السلع المخفضة طوال العام يمنع استغلال المواطنين

وتابع عضو مجلس النواب: الإقبال الكبير من المواطنين علي معارض السلع المخفضة، التى تنظمها الحكومة وكذلك التى ينظمها حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات، يؤكد نجاح فكرة المعارض المخفضة في تلبية احتياجات المواطنين، وكذلك يؤكد نجاح الدولة في مواجهة الأزمة ومحاولات استغلال المواطنين.

وأوضح البنا، أن الحفاظ علي أسعار السلع وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة، يعد بمثابة حماية اجتماعية للمواطنين، لاتقل في أهميتها عن الزيادات المقررة في العلاوة والمعاشات، مضيفا، بل يمكن أن تكون أهم من تلك الزيادات.

ودعا عضو مجلس النواب، قطاع المنتجين والتجار في مختلف القطاعات للمشاركة مع الدولة تلك الأزمة العالمية، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه البلاد من خلال المشاركة في تلك المعارض وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة لظروفهم الاقتصادية، لاسيما وأن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة لقطاع المنتجين والمصنعين.

كما دعا النائب أحمد البنا، المواطنين بالقيام بدور ايجابى خلال تلك الأزمة، وذلك بقيامهم بالابلاغ عن أى وقائع احتكار أو تخزين للسلع أو رفع أسعارها بدون داع، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها من جانب المسئولين المختصين سواء بجهاز حماية المستهلك أو الرقابة التموينية.