/689429/النائبة-سميرة-الجزار-تتقدم-بطلب-إحاطة-لـ-النقل-بشأن-تكرار-الحوادث-وإنهيار-أسفلت-بطريق-مرسى-مطروح-سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة التى ينتج عنها خسائر وأرواح بشرية من الإنهيارات المتكررة لأسفلت طريق مرسى مطروح/ سيوة رغم أن هيئة الطرق والكبارى تقوم بترميمه كل فترة.

دوت الخليج

وقالت الجزار، في نص المذكرة التوضيحية للطلب، أن أساس المشكلة وتكرارها تتلخص فى سيارات النقل الثقيل والمقطورات والتريلات المحملة بالملح التى تخدم الشركة الوطنية بسيوة وأن حمولة النقل ثقيلة لا يتحملها أسفلت طريق مرسى مطروح / سيوة بمواصفاته الحالية، وكلما قامت هيئة النقل والكبارى برصف الطريق أو بالترميم تمر التريلات والنقل المحملة بالملح وتتلف الطريق فى أقل من أسبوع بدون مبالغة مما يعد إهدارا للمال العام.

طلب إحاطة لـ "النقل" بشأن تكرار الحوادث وإنهيار أسفلت بطريق مرسى مطروح/ سيوة وتابعت: بالإضافة أن طريق مطار سيوة الفرعى قد تم رصفه منذ أكتوبر الماضى وإنهار فور مرور تريلات الملح عليه مما يعتبر للمال عام، وقد تفهمت الحكومة المشكلة وقررت منذ عام إنشاء طريق خرسانى خاص لمرور تريلات الملح والنقل الثقيل (سبب المشكلة) وأسندت الأعمال لجهاز التعمير على سبعة مراحل وكل مرحلة لمسافة 50كم بأجمالى طول 356كم طريق مرسى مطروح / سيوة ، وإنتهى جهاز التعمير مشكورا بإنشاء أول مرحلة بطول 50 كم بمنطقة بير النص ولديهم إعتمادات مالية لمرحلتين وباقى توفير إعتمادات مالية ل 4 مراحل.

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة بما يلي:

1- توفير الإعتمادات المالية للمراحل الأربعة الباقية المخصصة للطريق الخرسانى لجهاز التعمير.

2- إلتزام جهاز التعمير بتحديد موعد نهائى لتسليم الطريق الخرسانى وإفتتاحه.

3- إلتزام هيئة الطرق والكبارى بإصلاح وترميم الطريق ومنع مرور سيارات النقل والتريلات والمقطورات المحملة بالملح بإستخدام طريق مرسى مطروح/سيوة لحين إنتهاء الطريق الخرسانى المخصص لهم .

4- على هيئة النقل والكبارى تحديد الحمولة الأقصى لسيارات النقل والتريلات والمقطورات التى يتحملها أسفلت طريق مرسى مطروح/ سيوة حسب مواصفاته الحالية.

5- إنشاء ميزان بسكول بمدخل مدينة واحة سيوة وإلزام سيارات النقل والتريلات والمقطورة بالوزن الأقصى المسموح للمرور على طريق مرسى مطروح / سيوة بما لا يضر الطريق.

6 – إنشاء بوابات رسوم للطريق لمساعدة وزارة النقل فى تكاليف إنشاء الطريق وكنقطة مراقبة لأوزان سيارات النقل والتريلات والمقطورات.

7- بعد إفتتاح الطريق الخرسانى المخصص للنقل تقوم هيئة الطرق والكبارى بتوسيع ورصف طريق السيارات الخفيفة مرسى مطروح / سيوة ليصبح مزدوجا.

واختتمت النائبة سميرة الجزار ، قائلة: إن تنفيذ المطلوب سيساهم فى عدم إهدار مال عام مرة أخرى وسيحمى المسافرين وسيوفر الكثير من الوقت فى مدة الرحلة من مرسى مطروح لواحة سيوة.