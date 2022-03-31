/689413/بوستر-مسلسل-الاختيار-3--أحداث-مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-1

حصد مسلسل الاختيار 3 الأعلى رواجًا منذ عرض الإعلان التشويقي له من قبل شركة «سينرجي» والذي ظهر في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 العديد من شخصيات المسلسل بشكل مشوق للجمهور، الأمر الذي دفع رواد التواصل الإجتماعي لتداول البرومو التشويقي وهو من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

دوت الخليج يرصد لكم بوستر مسلسل الاختيار 3 والاعلان التشويقي له وذلك خلال السطور القادمة.

بوستر مسلسل الاختيار 3

وتعددت العديد البوسترات للمسلسل من محبيه، بالإضافة إلى البوستر الرسمي الذي طرحته الشركة المنتجة للمسلسل «سينرجي» وقد حقق البوستر نجاح كبير بعد طرحه، الأمر الذي شوق الجمهور بشكل كبير.

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3

يُعرض مسلسل «الاختيار 3» يوميًا طوال شهر رمضان على فضائية «ON»، فضلًا عن طرحه على منصة «Watch it» الإلكترونية.

أبطال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 نخبة من نجوم الفن المصري أبرزهم أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين، أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي.

ضيوف شرف مسلسل الاختيار 3

فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف الذين يضيفون للعمل وهم خالد زكي و النجم أحمد مكي الذي تألق في الجزء الثاني من العمل في رمضان 2021.

قصة مسلسل الاختيار 3

يتناول مسلسل «الاختيار 3» في موسمه الجديد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، وحتى المرحلة الحالية.

مخرج مسلسل الاختيار يبهر الجمهور

مسلسل الاختيار 3 من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان.

جزأي مسلسل الاختيار 3 يحققان نجاحًا واسعًا وكان حقق الجزء الأول من مسلسل الاختيار بقيادة أمير كرارة وأحمد العوضي نجاحًا كبيرًا والذي جسد تضحيات أبطال الكتيبة 107 الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم عام 2017 إثر الهجوم الإرهابي على كمين البرث.

شخصية أمير كرارة في مسلسل الاختيار

وجسد أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد منسي، وأحمد العوضي قدم دور الإرهابي الخائن هشام عشماوي، وشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، ماجد المصري.