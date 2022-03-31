تركى آل الشيخ: هناك خطوط حمراء عند السعودية ومصر الغالية واحدة

تحدث المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن العلاقة الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بمصر، ومدي قداسة هذه العلاقة ومكانة مصر والمصريين لدي المملكة.

وكتب تركي من خلال حسابه علي موقع الفيس بوك " هناك خطوط حمراء عند السعودية والسعوديين ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التي لايسمح بالتجاوز عليها ولاتأخر عن الوقوف لجانبها".

وأضاف المستشار "الكنانة ليست شيء عادي فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها ، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها وكل شبر فيها وفتح عليها أبواب السماء بالخير "

حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة منتخب مصر بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل في ذهاب تصفيات كأس العالم.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر وكتب قائلاً: "مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الإياب"، ونشر المستشار تركى صورة علم مصر بجوار علم المملكة العربية السعودية ويتوسطهما قلب، فى إشارة إلى عمق العلاقات المصرية السعودية.