وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد تيودور بلهارس

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس، بحضور د. حنان خفاجي مدير المعهد وأعضاء مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الجهود التي يُقدمها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تُساهم في النهوض برسالته العلمية والتعليمية، وتقديم خدماته العلاجية للمواطن المصري، من خلال الأساتذة والمُتخصصين بالمعهد في مجال أمراض الجهاز الهضمي والبولي وأمراض الكبد والكلى.

وأكد الوزير على الاستمرار في تنفيذ خطة الارتقاء بالمعهد وتحسين أداء المستشفى والعيادات التابعة له، لتمكينه من تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى متابعة أعمال تطوير الإنشاءات والتجهيزات التابعة للمعهد، وصيانة وتطوير غرف المرضى، وتحديث الأجهزة الطبية، ودعم المعامل البحثية، ورفع مستوى هيئة التمريض، وصيانة وضبط جودة الأداء البحثي والخدمي والإداري من خلال تطبيق مقاييس ضبط الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات الجودة للمعامل.

واستعرض المجلس تقريرًا حول المشروعات التي قام بها المعهد خلال شهرى فبراير ومارس ٢٠٢٢، وتشمل إنجاز ٦٥% من أعمال تطوير وتحديث غرف العمليات، وتطوير الرعاية المُركزة لقسم الجهاز الهضمي والكبد، ومتابعة العمل في تطوير مركز التميز العلمي الخاص بدراسة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، ومتابعة العمل في تطوير العيادات الخارجية، وقد تم الاستلام المبدئي لعمليات عزل الأسطح، وأعمال شبكة الدفاع المدني، ومحطة الصرف الصحي.

ناقش المجلس تعديل الهيكل التنظيمى للمعهد، وإجراءات التعيينات والترقيات لعدد من باحثي المعهد.

الجدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، ويهدف لمكافحة وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المُتوطنة خاصة البلهارسيا وأمراض الكبد الفيروسية، ومُضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي، ويضم المعهد أكثر من ٢٠ قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية مُتخصصة لخدمة البحوث والخدمات العلاجية.