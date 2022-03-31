وزير التعليم العالى يرأس اجتماع معهد تيودور بلهارس

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الجهود التى يُقدمها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تُساهم فى النهوض برسالته العلمية والتعليمية، وتقديم خدماته العلاجية للمواطن المصرى، من خلال الأساتذة والمُتخصصين بالمعهد فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والبولى وأمراض الكبد والكلى.

وأكد الوزير على الاستمرار فى تنفيذ خطة الارتقاء بالمعهد وتحسين أداء المستشفى والعيادات التابعة له، لتمكينه من تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى متابعة أعمال تطوير الإنشاءات والتجهيزات التابعة للمعهد، وصيانة وتطوير غرف المرضى، وتحديث الأجهزة الطبية، ودعم المعامل البحثية، ورفع مستوى هيئة التمريض، وصيانة وضبط جودة الأداء البحثى والخدمى والإدارى من خلال تطبيق مقاييس ضبط الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات الجودة للمعامل.

واستعرض المجلس تقريرًا حول المشروعات التى قام بها المعهد خلال شهرى فبراير ومارس 2022، وتشمل إنجاز 65% من أعمال تطوير وتحديث غرف العمليات، وتطوير الرعاية المُركزة لقسم الجهاز الهضمى والكبد، ومتابعة العمل فى تطوير مركز التميز العلمى الخاص بدراسة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، ومتابعة العمل فى تطوير العيادات الخارجية، وقد تم الاستلام المبدئى لعمليات عزل الأسطح، وأعمال شبكة الدفاع المدنى، ومحطة الصرف الصحى.

ناقش المجلس تعديل الهيكل التنظيمى للمعهد، وإجراءات التعيينات والترقيات لعدد من باحثى المعهد.

الجدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبى بحثى تدريبى خدمى، ويهدف لمكافحة وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المُتوطنة خاصة البلهارسيا وأمراض الكبد الفيروسية، ومُضاعفاتها من تليف الكبد ودوالى المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوى، ويضم المعهد أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية مُتخصصة لخدمة البحوث والخدمات العلاجية.