وزير النقل يلتقى وفود 10 شركات بريطانية لبحث فرص الاستثمار المتاحة (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وفود 10 شركات بريطانية متخصصة فى مجال الطرق والبنية التحتية والاستشارات الهندسية والطاقة والبيئة، بحضور ممثلى الغرفة المصرية البريطانية ورؤساء "النقل البحرى والسكك الحديدية والهيئة القومية للانفاق"، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال النقل.





واستعرض الوزير عددًا من الشركات، منها: "SRS للسكك الحديدية وGleeds جليدس، وهى شركة استشارية مستقلة فى مجال العقارات والبناء.. وActeon أكتيون العاملة فى مجال النقل البحرى ومجموعة ASGC المتخصصة فى الإنشاءات وMott McDonald المتخصصة فى الاستشارات والتى تعمل فى البنية التحتية الذكية والإدارة الهندسية للطرق السريعة والجسور، والموانئ، وتخطيط النقل، والأنفاق وIT Transport آى تى للنقل المتخصصة فى مجال نقل تكنولوجيا المعلومات واحتياجات النقل والبنية التحتية"، وأبدت تلك الشركات رغبتها فى التعاون مع وزارة النقل المصرية فى مجالات النقل المختلفة كل فى تخصصها، خصوصًا مع النهضة الكبيرة التى يعيشها هذا القطاع.

ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك تعاونًا كبيرًا مع كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال النقل، مثل: "سيمينز والستوم وتاليس وهيرنكنشت" وغيرها من الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت خلال الفترة الماضية وفود شركات عالمية من ألمانيا وفرنسا، وأبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المشترك فى شتى مجالات النقل، خصوصًا أن المناخ الاستثمارى فى مصر يُعد مناخًا واعدًا ومجال النقل فى مصر يشهد طفرة هائلة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الوزير أن هذا القطاع به العديد من الفرص الاستثمارية، كما أن هناك تعاونًا حاليًا مع بعض الشركات والمؤسسات البريطانية، فمشروع المونوريل يتم تصنيعه فى مدينة ديربى بلندن وبتمويل من هيئة تنمية الصادارت البريطانية وأنه يتطلع لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانية فى كافة مجالات النقل، ومنها السكك الحديدية، خصوصًا أن السكك الحديدية البريطانية هى أول سكك حديد فى العالم وتليها السكك الحديدية المصرية.

وأضاف وزير النقل أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى هذا المجال من الممكن أن تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك، مثل إدارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع، مشيرا إلى الجوانب الأخرى التى يمكن التعاون المشترك تتمثل فى مجالات النقل البحرى عن طريق إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع وإنشاء السفن التجارية وكذلك مجال الموانئ الجافة الذى يضم العديد من من الفرص الاستثمارية، خصوصًا أن مصر تنشىء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة للمساهمة فى زيادة حركة التداول والتجارة فى الموانئ البحرية، مضيفًا أن إنشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق وكل وسائل النقل من الممكن أن يشكل مجالا هاما للتعاون المستقبلى.

وفى نهاية الاجتماع، أشار الوزير إلى عقد لقاءات مكثفة بين وفود الشركات البريطانية والمختصين فى وزارة النقل وهيئاتها التابعة؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلى حسب أولويات وزارة النقل.