/689419/قيادات-ونواب-مستقبل-وطن-يهنئون-أمين-حزب-الشعب-الجمهوري-بالجيزة-لافتتاح-المقر-ويبحثون-التعاون-لخدمة-المواطن-صور

حضر مجموعة من قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب بالحزب، لمقر أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة لتقديم التهنئة للمستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، بإفتتاح مقر الحزب بمحافظة الجيزة، وبحث التعاون فيما بينهما لصالح المواطن المصري .

دوت الخليج

وقد حضر من قيادات حزب مستقبل وطن، النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، النائب عبدالوهاب خليل، أمين التنظيم بالجيزة، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب ذكي عباس، النائب محمد علي، النائبة ماهيتاب محمد عبدالهادي، النائب أسامة الأشموني، النائب محمود هشام، النائب عمرو القطامي، النائب عماد الدرجلي، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالجيزة، وكان في استقبالهم المستشار أحمد حبيب أمين الحزب بالجيزة، جمال الشريف أمين تنظيم الحزب الجيزة، ومجموعة من قيادات الحزب .

قيادات حزب مستقبل وطن ونوابه يهنئون حزب الشعب الجمهوري وتشاركه فرحة افتتاح أمانة المحافظة والتعاون لصالح المواطن

كما اتصل هاتفيا النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مهنئا أمين عام الحزب بالجيزة، افتتاح مقر الأمانة بالجيزة، معتذرا عن عدم تمكنه من الحضور لوجوده خارج البلاد .

وأكد المستشار أحمد حبيب، أمين الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أنه سعيد بهذه الزيارة، مؤكدا أن اللقاء تناول كيفية التعاون بين الحزبين في الجيزة وتبادل الرؤى فيما هو قادم لتحقيق أكبر قدر لمصلحة الوطن والمواطن المصري تنفيذا لتوصيات وتعليمات القيادة السياسية .