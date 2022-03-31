/689418/مسلسل-الاختيار-3-يتصدر-تريند-جوجل-قبل-عرضه

تصدرت محركات البحث مسلسل الاختيار 3 قبل عرضه، ويرجع السبب في ذلك إلى طرح الجهة المنتجة للمسلسل «شركة سينرجي» الإعلان التشويقي لمسلسل «الإختيار 3» والذي تداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وتفاعل معه الكثير، لأنه مسلسل سياسي بحت وله شعبية كبيرة منذ الجزء الأول والثاني منه، وظهر أبطال الجزء الثالت بشكل مختلف في البرومو.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البرومو الخاص بمسلسل الاختيار 3 وذلك خلال السطور القادمة

أمير المصري في الاختيار 3

ومن الجدير بالذكر، أن ظهر أمير المصري في البرومو في شكل شخص زعيم للمظاهرات وثوري من الدرجة الأولى، الذي يقود مظاهرات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وقد تفاعل الجمهور المحب له مع شخصيته وتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

غياب ياسر جلال عن برومو مسلسل الاختيار 3

كما ظهر في البرومو عدد من أبطال العمل المشاركين كضباط وهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز وأحمد عز، فيما ظهر النجم خالد الصاوي كإخواني، ولم يكن للفنان ياسر جلال مساحة من البرومو وهو ما يشير إلى عدم وجوده بالعمل.

ورصد البرومو أن العمل يتناول أخطر 96 ساعة شهدتها مصر خلال الفترة ما بين تولي الرئيس السابق محمد مرسي وتولي السيد عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل مسلسل الاختيار 3

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 3»، حول الفترة الحالية، إذ يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.

وقد قدم الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، قدم حكاية البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم بعض الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.

مسلسل الاختيار الجزء الأول

وقد شارك في مسلسل «الاختيار» الجزء الأول مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم: عابد عناني، سارة عادل، إسلام حافظ، أمير كراره، أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمود حافظ، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدار.