ترتيب جدول الدوري الإيطالي موسم 2022

يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، بينما يقع فريق سالرنيتانا فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإيطالي

ميلا 66 نقطة

نابولي 63 نقطة

الإنتر 60 نقطة

يوفنتوس 59 نقطة

أتالانتا 51 نقطة

روما 51 نقطة

لاتسيو 49 نقطة

فيورنتينا 47 نقطة

ساسولو 43 نقطة

هيلاس 42 نقطة

تورينو 35 نقطة

بولونيا 33 نقطة

إمبولي 33 نقطة

أودينيزي 30 نقطة

سامبدوريا 29 نقطة

سبيزيا 29 نقطة

كالياري 25 نقطة

فينيزيا 22 نقطة

جنوي 22 نقطة

سالرنيتانا 16 نقطة.

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.