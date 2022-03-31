/689410/أعلى-تقييم-الحلقة-الأولى-من-مسلسل moon-knight-تتخطى-التوقعات

نالت الحلقة الأولى من مسلسل عالم مارفل السينمائي الجديد moon knight تقييم عالي من قبل النقاد، حيث حصل المسلسل على تقييم بنسبة 9.1/10 وذلك حسب إحصائيات موقع IMDb والمسلسل من إخراج المخرج المصري محمد دياب.

ردود الفعل على الحلقة الأولى من moon knight

حصلت أولى حلقات مسلسل moon knight على إعجاب كبير من النقاد، كما نالت الحلقة الأولى أفضل تقييم بين مسلسلات عالم مارفل السينمائي، وبهذا تأتي أولي حلقات مسلسل moon knight في المرتبة الأولى بعالم مارفل من حيث التقييمات الإيجابية الواسعة.

قصة مسلسل moon Knight

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والأكشن، حيث يحكي قصة بطل آخر من أبطال القصص المصورة لعالم مارفل ويسمى ستيفن جرانت، الذي يعاني من اضطراب الهوية الانفصامي، ويشارك جسده الإله خانسو إله القمر عند المصريين، والمسلسل من بطولة أوسكارإيزاك، وايثان هوك، ومن إخراج المخرج المصري محمد دياب.

مشاركة هشام نزيه في مسلسل moon knight

وفي سياق متصل، شارك الموسيقار هشام نزيه، في تأليف الموسيقى التصويرية الأصلية لمسلسل Moon Knight، الذي الذي تم عرضه عبر منصة ديزني بلس الرقمية وذلك أمس يوم 30 مارس الماضي.

وقد أعلن الموسيقار هشام نزيه بمشاركته بموسيقاه التصويرية في جزء كبير من العرض الدرامي لمارفل ولكن لم يتم الكشف إذا كان سيضع الموسيقى التصويرية لكل لكل الحلقات أم بعضها.

ويأتي ذلك العمل بعدما قدم هشام نزيه على مدار مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية الشهيرة لعدة أفلام ومناسبات مثل فيلم إبراهيم الأبيض، وفيلم وفيلم الفيل الأزرق وتيتو.

مشاركة محمد دياب في مسلسل moon knight

فيما يخص مشاركة المخرج محمد دياب في العمل، قال خلال تصريحات سابقة له إنه حصل على مهمة إخراج مسلسل Moon Knight بعد عرض تقديمي مكون من 200 صفحة عرضه على رئيس الشركة كيفن فيجي، واتفق على إخراج 4 حلقات من المسلسل بجانب مشاركته كمنتج تنفيذي، وبعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل تم وصف دياب بـ الموهوب، نظرًا لدقة المشاهد واللقطات وإحترافية التصوير في المسلسل.