انقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو بالنزهة: إصابات «ليست خطيرة»

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو، والذى أسفر الحادث عن إصابة سائق الأتوبيس و2 من المشرفين، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو في النزهة ، بوقوع حادث مرورى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان , وتبين اصطدام أتوبيس مدرسة بعمود إنارة ونتج عنه وقوع إصابات وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المكان، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم لقضاء العطلات.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.