وزير النقل يبحث مع وفود 10 شركات بريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة في...

الوزير : ادارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وانشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الانفاق وكافة وسائل النقل وادارة المحطات البحرية لتداول البضائع من الممكن ان تشكل مجالا هاما للتعاون المشترك المستقبلي

التقى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل وفود 10 شركات بريطانية متخصصة في مجال الطرق والبنية التحتية والاستشارات الهندسية والطاقة والبيئة وبحضور ممثلي الغرفة المصرية البريطانية ورؤساء (النقل البحري والسكك الحديدية والهيئة القوميةللانفاق ) وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل

حيث استعرض عدد من الشركات منها ( SRS للسكك الحديدية و Gleeds جليدس وهي شركة استشارية مستقلة في مجال العقارات والبناء..و Acteon أكتيون العاملة في مجال النقل البحري ومجموعة ASGC المتخصصة في الانشاءات و Mott McDonald المتخصصة في الاستشارات والتي تعمل في البنية التحتية الذكية والإدارة الهندسية للطرق السريعة والجسور ، و والموانئ ، وتخطيط النقل ، والأنفاق و IT Transport اى تى للنقل المتخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المعلومات و احتياجات النقل والبنية التحتية ) نبذة عن مجال تخصصها وامكاناتها الفنية وخبراتها السابقة في العمل في السوق الاوربي والدولي وابدت تلك الشركات رغبتها في التعاون مع وزاره النقل المصريه في مجالات النقل المختلفه كل في تخصصها خاصه مع النهضه الكبيره التي يعيشها هذا القطاع .

ومن جانبه أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير ان هناك تعاون كبير مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النقل مثل سيمينز والستوم وتاليس وهيرنكنشت وغيرها من الشركات العالمية وان وزارة النقل خلال الفترة الماضية استقبلت وفود شركات عالمية من المانية وفرنسا ابدت اهتمام كبير بالتعاون المشترك في شتى مجالات النقل خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد ومجال النقل في مصر يشهد طفرة هائلة في عهد خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وان هذا القطاع به العديد من الفرص الاستثمارية لافتا الى أن هناك تعاون حالي مع بعض الشركات والمؤسسات البريطانية فمشروع المونوريل يتم تصنيعه في مدينة ديربي بلندن وبتمويل من هيئة تنمية الصادارت البريطانية وانه يتطلع لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانيه في كافه مجالات النقل ومنها السكك الحديديه وخاصه وان السكك الحديديه البريطانيه هي اول سكك حديد في العالم وتليها السكك الحديديه المصريه لافتا الى ان هناك فرص استثماريه واعدة في هذا المجال من الممكن ان تشكل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك مثل ادارة وتشغيل خطوط نقل البضائع والورش وتحديث الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع مشيرا الى الجوانب الاخرى التي يمكن التعاون المشترك تتمثل في مجالات النقل البحري عن طريق ادارة وتشغيل محطات تداول البضائع وانشاء السفن التجارية وكذلك مجال الموانئ الجافة الذي يضم العديد من من الفرص الاستثمارية خاصة وان مصر تنشىء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة للمساهمة في زيادة حركة التداول و التجارة في الموانئ البحرية مضيفاً ان انشاء مصانع لقطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية ومترو الانفاق وكافة وسائل النقل من الممكن ان يشكل مجالا هاما للتعاون المستقبلي وفي نهايه الاجتماع اشار الوزير الى عقد لقاءات مكثفة بين وفود الشركات البريطانيه و المختصين في وزارة النقل وهيئاتها التابعة لبحث أوجه التعاون المستقبلى حسب اولويات وزارة النقل