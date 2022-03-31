عاجل- إجراء جديد من محافظ القاهرة بشأن اللحوم والأسماك والدواجن

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديريتى الشؤون الصحية والطب البيطرى بعمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بجميع أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة و الأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.





وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، على توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال والأقسام الحرجة، ورصيد كافى من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين .

وأضاف محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية، أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتى تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتلقى بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسؤولين بها فور حدوث أى طارئ على تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجى: 01101135652 – 01101135659 – 0223910573 غرفة طوارئ العلاجى بالوزارة: 137 غرفة طوارئ الوقائى بالمديرية : 0223918968 غرفة طوارئ الوقائى بالوزارة: 105 – 0227923608 – 0227921060 معهد السموم بجامعة القاهرة: 02236431299 – 0223640402 معهد السموم جامعة عين شمس: 0226840902 – 0224823314.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجى على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أى حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء جميع الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصى فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.

وأشار مدير مديرية الشؤون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل مع الأخذ فى الاعتبار التنويه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وبالتعاون مع كافة المناطق الطبية التابعة للمديرية بحيث تشمل الخطة جميع الإجراءات الوقائية التى من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية لجميع الأغذية وخاصة التى تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش (محال - سلاسل المحلات – شوادر).

وتابع: واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعى من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن (تصنيع – وعرض) المخللات والحلويات بمختلف أنواعها (شرقية – غربية)، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بقمع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركة مع مختلف المناطق الطبية (صباحية – مسائية) من أجل تكثيف العمل كما ونوعا، و إرسال منشور دورى لجميع المناطق بهذا الشأن، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات.

وأشار صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه سيتم تكثيف حملات اللحوم على المنشآت التى تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة من محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشى الأغذية بمديريات الصحة.