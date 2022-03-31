وزير الرى يبحث مع سفير بوروندى تفعيل اتفاقية التعاون الفنى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بالسفير شيخ راشد ملاشى سفير بوروندى بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن السفارة البوروندى، لمناقشة تفعيل إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".





وصرح الدكتور عبد العاطى أن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفنى للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية فى مجالات (إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار - إنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى فى بوروندى - دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندى). وقد تم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والرى لدولة بوروندى خلال شهر نوفمبر الماضى للتباحث حول سبل تفعيل اتفاقية التعاون الفنى، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندى، إذ تم الإتفاق على عقد إجتماع افتراضى لمناقشة الإجراءات القادمة. وفى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندى للإستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، فقد أشار الدكتور عبد العاطى لوجود 10 متدربين بورونديين فى القاهرة حاليا للمشاركة فى برنامجين تدريبيين بمركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة.

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