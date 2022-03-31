عمليات تشخصية وعلاجية.. محافظ مطروح يشيد بجهود مركز القلب والقسطرة

جدة - نرمين السيد - أشاد خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مركز القلب والقسطرة التداخلية بمطروح وزيادة معدلات الأداء بالمركز خلال الفترة الماضية مع إجراء العديد من العمليات النوعية والدقيقة التى ساهمت فى الارتقاء بالخدمات الطبية وتقديم خدمات متميزة لأبناء مطروح.





وأكد محافظ مطروح استمرار تقديم كل أوجه الدعم للنهوض بقطاع الصحة بالمحافظة والتيسير على المواطنين.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قلب مطروح أن المركز نجح خلال شهر مارس الجارى فى اجراء عدد 99 عملية قسطرة منها 55 قسطرة تشخصية و44 علاجية، بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات قلب مفتوح على أعلى مستوى من المهارة والامر الذى أدى انخفاض نسب الوفاة.

ووجه مدير المركز الشكر لمحافظ مطروح على متابعته ودعمه المستمر واللامحدود للمركز ولقطاع الصحة والذى انعكس على نسب الإنجاز بالمركز وتقديم خدمة متميزة كسبت ثقة المواطن المطروحى ورفعت المعاناة عن المريض وذويه.