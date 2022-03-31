برعاية وزيرة التضامن.. احتفالية فنية لفريق كورال أطفال مصر بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فى السابعة مساء اليوم الخميس، احتفالية أبناء مصر لفريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.





وتأتى الحفلة بهدف تبنى الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأطفال، والمساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.

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