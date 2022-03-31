المفتى لسفير بلغاريا: مصر تقدم نموذجا فريدا فى العيش المشترك والمواطنة

جدة - نرمين السيد - من جانبه، استعرض المفتى المراحل التاريخية التى مرَّت بها دار الإفتاء المصرية، وكذلك إداراتها المختلفة والخدمات التى تقدمها من فتاوى شفوية وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة، مشيرًا إلى أن الدار أَنشأت عام 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشدِّدة الذى يعمل على مدار الساعة ويقوم برصد وتحليل كل ما يصدر عن الجماعات المتطرف ويصدر التقارير التى تفنِّد أفكارها المتشدِّدة.

كما استعرض فضيلته جهود الدار فى مكافحة التطرف من إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية، و"مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب"، الذى يقوم بإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويرتكز على مناهج وسطية إسلامية ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم، ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة فى الزيادة، ومحاربتها والقضاء عليها.

وأوضح أن الدار قامت بإصدار الدليل المرجعى الأول من نوعه لمواجهة التطرف والتعامل مع الأفكار والأشخاص المتطرفين، ومجلة Insight" باللغة الإنجليزية، للرد على مجلة "دابق" و"رومية"، اللتين يصدرهما تنظم "داعش" الإرهابى، حيث تستهدف المجلة مخاطبة غير الناطقين باللغة العربية وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه المقدسة بعيدًا عن التشويه والتضليل الذى تقدمه جماعات العنف وتيارات الإسلام السياسى.

وقال إن الدار تتلقى يوميًّا عددًا من الفتاوى يتراوح بين 3500 و4000 سؤال يتم الإجابة عنها من قِبل 6 إدارات مختلفة للفتوى بوسائل ولغات عالمية.

كما تطرق المفتى إلى إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم من أجل توحيد الجهود، وتضم حوالى 80 عضوًا من أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

وأكد المفتى أن مصر تقدم نموذجًا فريدًا فى العيش المشترك والمواطنة، مشيرًا إلى أن الدساتير المصرية نصت على ذلك من سنة 1923 بل حتى من قبلها.

وتحدث خلال لقائه مع سفير بلغاريا بالقاهرة، عن تجديد الخطاب الدينى واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى به، بالإضافة إلى الحديث عن دور الدار المجتمعى لحماية الأسرة المصرية وإنشاء الإرشاد الزواجى، من خلال إنشاء دار الإفتاء المصرية وحدةَ الإرشاد الأسرى لحماية الأسرة المصرية والحفاظ على ترابطها؛ وذلك إيمانًا منها بأن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب، بل هى بمثابة قضية أمن قومى؛ لأن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعنى ضخ المزيد من المدمنين والمتطرفين والمتحرشين والفاشلين دراسيًّا إلى جسد المجتمع لينخر فيه.

وشدد المفتى على أهمية بناء الوعى لدى الشباب وتحصينهم من التطرف حيث أوضح فضيلته أن أول الطريق للحفاظ على الشباب هو الالتفات إلى أهمية تنمية الوعى لديهم، وأن مفهوم الوعى فى حقيقته يدور حولَ الإدراكِ الدقيق والحقيقى؛ وإدراكِ الذات، وإدراكِ المتغيرات التى تُحيط بالإنسان، والوعى بهذا المفهوم هو صفةٌ إسلاميةٌ أصيلة وعامة؛ ذلك أن الشريعة الإسلامية قد أَسَّست للوعى بمفهومه الشامل.

وأوضح أن تزييف الوعى وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل ومُذهِبَات الفهم كالمخدرات وغيرها، فغياب الوعى من أكبر الأخطار المهددة لهم؛ وهذا هو ما يعلمه أعداءُ الأمة وأعداء البشرية من حماة التطرف والإرهاب، فيستخدمونهم بابًا لتسريب أفكارهم ومِعوَلًا لهدم أساس الأمة وبنائها".

ولفت النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية لديها خبرات كبيرة، خاصة فى مجال تدريب المفتين، كما أن لديها إدارة مخصَّصة لتدريب المفتين، وبرامج مخصصة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم جميع أشكال الدعم العلمى والشرعى لأئمة بلغاريا القائمين على الإفتاء، خاصة فى مجال تدريب المفتين، وإمداد بلغاريا بإصدارات دار الإفتاء المصرية وموسوعاتها للاستفادة منها.

ومن جانبه، أشاد السفير البلغارى بالجهود المصرية، فى جميع المجالات، مؤكدًا أن الخطوات التى تخطوها مصر هى محل اهتمام وتقدير من قِبل دولته.

كما أشاد بما يبذله فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية من مجهودات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين لمواجهة الفكر المتطرف.