عاجل- تركى آل الشيخ: مصر الغالية.. الكنانة تنبض قلوبنا بحبها

جدة - نرمين السيد - وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، منشورًا أكد فيه رفضه التام لأى تجاوز بحق مصر. وجاء نص المنشور: "هناك خطوط حمراء عند السعودية والسعوديين، ولا شك أن مصر الغالية واحدة من تلك الخطوط التى لا يسمح بالتجاوز عليها ولا تأخر عن الوقوف بجانبها، الكنانة ليست شيئًا عاديًا؛ فالكنانة تنبض قلوبنا بحبها، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها وكل شبر فيها وفتح عليها أبواب السماء بالخير".

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