محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات (صور)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظ للاستثمار، واللواء محمد عامر رئيس مجلس إدارة نادى المحافظة، ورئيس مجلس مدينة بورفؤاد وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وهنأ محافظ بورسعيد الأمهات المثاليات بعيدهن، مؤكدا أن عيد الأم يأتى إيمانا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانا بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيدا على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف، لافتا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات فى ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت ان الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة.
كما هنأ محافظ بورسعيد الأمهات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متنميا أن يأتى الشهر الكريم محملا بالخير والبركات على الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة، وأن ينعم الاستقرار والأمان أرجاء الوطن.
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