/689409/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-ساجرادا-الأنجولي-فى-دوري-ابطال-إفريقيا

يدخل فريق الزمالك مباراته أمام ساجرادا الأنجولي غداً الجمعة ، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي عبر قنوات بي إن سبورتس.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي ، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

كشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكلهأسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر”.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

مسحة طبية للاعبين

وخضع لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك قبل خوض الفريق مباراته القادمة أمام ساجرادا الانجولي يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن البروتكول الذي وضعه الاتحاد الأفريقي بعمل مسحة قبل اللقاء بـ48 ساعة.