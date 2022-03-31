/689407/موعد-مباراة-بيراميدز-أمام-زاناكو-فى-الكونفيدرالية-الإفريقية

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة أمام نظيره زاناكو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأحد الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على بيراميدز

حقق أهلي طرابلس الليبي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الخامس من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وسجل عمر جابر هدف عكسي في مرماه في بالدقيقة 54، بعد عرضية من الفريق الليبي حاول إخراجها علي جبر في البداية ثم تصل لعمر جابر وحاول أن يسندها إلى المهدي سليمان ولكن تسكن الشباك.

وحاول بعدها بيرميدز أن يعود في اللقاء ويجسل هدف التعادل، ولكنهم فضلوا بعد تألق كبير من حارس ودفاعات الأهلي، الذين حافظوا على نظافة شباكهم وخرجوا بفوز هام رفعهمك للمركز الأول.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد أهلي طرابلس للنقطة رقم 12 ويخطف صدارة المجموعة من بيراميدز، الذي توقف رصيده عند 10 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني.

وضمن الفريقين بشكل رسمي التأهل من المجموعة قبل أن تلعب منافسات الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم من سيصعد كمركز أول بينهم.

تشكيل بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - حسين السيد

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - إيريك تراوري - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية الإثنين الماضي، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.