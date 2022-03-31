الطقس ينذر المصريين قبل رمضان: ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح ببعض المناطق.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 05.
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