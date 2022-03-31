عبد العاطى وسفير بوروندي بالقاهرة يبحثان إجراءات تفعيل إتفاقية التعاون الفني بين...

- مصر تقدم الدعم الفني للجانب البوروندى فى مجالات سدود حصاد المياه ، وشبكة مصارف مياه الأمطار ، وإدارة الموارد المائية ببوروندي

- دورات تدريبية للجانب البوروندي للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية

- (١٠) متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في عدد (٢) برنامج تدريبي

التقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير/ شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي بالقاهرة وبحضور ممثلين عن السفارة البوروندية ، وذلك لمناقشة تفعيل إتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية في مجالات (انشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار - إنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقري في بوروندي - دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندي.

وقد تم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضى للتباحث حول سبل تفعيل إتفاقية التعاون الفني ، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندي ، حيث تم الإتفاق علي عقد إجتماع افتراضي لمناقشة الاجراءات القادمة.

وفى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة .. فقد أشار الدكتور عبد العاطى لوجود عدد (١٠) متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في عدد (٢) برنامج تدريبي بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.