نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى والبرهان: تعزيز التعاون العسكرى والتكامل الزراعى بين مصر والسودان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، بقصر الاتحادية بالقاهرة أمس، حيث عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأضافت (الأهرام) أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا مشتركًا حول المباحثات أكدت فيه أن اللقاء سادته روح المودة والإخاء الذى يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "إستراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص.. دراسة شاملة لتخارج الدولة من أنشطة وقطاعات محددة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الملامح الرئيسية لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" فى إطار إعداد إستراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة وجود الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات، بمناسبة شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدى بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية.ذ

وشارت الصحيفة إلى أن أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضح خلال استعراض ملامح الوثيقة التى تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والخبراء والمتخصصين، أن إعداد الوثيقة كان خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتا إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدبولى.. فى اجتماع مجلس الوزراء: حملات رقابية مكثفة للتأكد من توافر السلع"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد فى بداية اجتماع الحكومة امس، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر كل أنواع السلع بالاسواق، والتصدى لكل صور الممارسات السلبية.

ووافق المجلس على مشروع قانون حقوق المسنين والذى ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الاولى بالرعاية والتى تلتزم الدولة بتحقيقها.. ويتضمن إصدار "بطاقة المسن" کمستند رسمى لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم.. كما يتضمن العقاب بالحبس والغرامة، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن واهمل فى ذلك، أو قام باستغلاله.

وتحت عنوان "شكرى يبحث مع نظيره الأنجولى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية الأنجولى تيتى انطونيو أكدا عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وأنجولا فى كافة المجالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكرى رحب بنظيره الأنجولى والوفد المرافق ووزيرة الشباب الأنجولية آنا باولا فى زيارتهم للقاهرة، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده الوزيران أمس فى ختام جلسة مباحثاتهما بالقاهرة.

ولفت شكرى إلى الاعتزاز بالعلاقات بين البلدين والتى تمتد إلى عقود مع وجود الإرادة السياسية لتعزيزها فى جميع المجالات والعمل المشترك لمواجهة التحديات التى تواجه قارتنا الإفريقية، وقال إن الوزير الأنجولى شرف أمس الأول بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سلمه رسالة من الرئيس الأنجولى جواو لورينكو تتعلق بالعلاقات الثنائية وتتضمن دعوة للرئيس السيسى لزيارة انجولا.

وتحت عنوان "وزيرة التضامن الاجتماعى.. فى لقائها بأسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: الحفاظ على كيان الأسرة المصرية تنفيذًا لـ"توجيهات الرئيس"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أكدت أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً غير مسبوق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين فى جميع المجالات، مشيدا بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف توفير حياة كريمة للشعب المصرى.

وقالت الوزيرة فى لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أداره الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس الإدارة، رئيس التحرير: إن الوزارة حريصة على دعم الشرائح والفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا واحتياجاً، فى إطار توجيهات واضحة من الرئيس لتحقيق ذلك عبر التوسع فى برامج المساعدة الاجتماعية، وإزالة كافة أوجه التمييز ضد المرأة وذوى الهمم، وتمكين المرأة بصورة أكبر باعتبار أن هذا الأمر من شأنه النهوض بالمجتمع ككل.

وأضافت القباج: أن الوزارة حريصة على تطوير الجوانب التشريعية لحماية "الأسـرة الكافلة" ودعـم الارتـبـاط الأسـرى، ونـصـرة المـرأة المستضعفة والوقوف إلى جانبها، والتصدى لحالات العنف ضد المرأة، وتأهيل النساء مهنياً من خلال التدريب، والعمل على رفع أكبر قدر ممكن من الأعباء المادية والمجتمعية عنهن بما يساهم فى دعمهن اقتصاديًا.

وأوضحت أنه يتم العمل على إدخال فئات جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة" من بينها المرأة التى وصلت إلى سن الـ50 عاماً، وليس لها عائل "غير متزوجة ووالدها ليس على قيد الحياة" فضلاً عن الاهتمام بالفئات التى تستحق الدعم العاجل ولفترة زمنية محددة.

وتطرقت القباج إلى جهود الـوزارة فى دعم وتعزيز الأم المعيلة وذوى الهمم، مشيرة إلى أن الدعم المادى الذى تقدمه الوزارة ارتفع ليغطى 27% وبما يساوى 5 مليارات جنيه لصالح ذوى الإعاقة، بعدما كان فى عام 2014 يغطى بالكاد 8% منهم، فى حين تتحصل المرأة المعيلة على 19% من الدعم النقدى.

وتحت عنوان "وزير الدفاع مهنئا الرئيس السيسى.. بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم: القوات المسلحة ستظل حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه مستمرون فى البذل والعطاء"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الـدفـاع والإنـتـاج الـحـربـى بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1443هـ.