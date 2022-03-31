/689406/القمة-النارية-موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-أمام-مان-سيتي-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمباراته القادمة امام مان سيتي، فى القمة النارية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم السبت الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يقع فريق مان يونايتد في المركز الرابع برصيد47 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

دي خيا، وان بيساكا، فاران، لينديلوف، أليكس تيليس، فريد، ماتيتش، بوجبا، فرنانديز، إيلانجا، رونالدو.

تشكيل واتفورد لمواجهة مانشستر يونايتد

فوستر، نجاكيا، لوزا، كاثكارت، سمير، سيسوكو، كيلفيرلي، كينج، كامارا، سار، دينيس.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.