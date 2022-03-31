فاعليات البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمحافظة الجيزة

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة خلال الفترة من ٢٣-٣٠ مارس ٢٠٢٢ فعاليات برنامج ريادة الأعمال. ويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، وذلك على مستوى ٢٠ محافظة من محافظات حياة كريمة. يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

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