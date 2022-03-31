بشرى عاجلة عن أسعار الدواجن فى رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات له مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة سى بى سى الفضائية.

وأكد أن حجم إنتاج البيض شهد زيادة خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار فى الأسواق، حيث سجل أمس الأربعاء، 49 جنيهًا، فى المزرعة انخفاضًا من 53 جنيهًا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخفاض فى أسعار البيض.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن سوف تسجل انخفاضًا فى الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا فى الأسبوع الأأول من شهر رمضان المبارك.

وعلل هذا، بعدما ضخت الدولة كميات كبيرة من الدواجن فى كل المنافذ السلعية.