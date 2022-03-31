جدة - نرمين السيد - وكان السيد القصير، وزير الزراعة، قد افتتح معرض الأورمان تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا"، مع محافظ الجيزة أحمد راشد الأأسبوع الجارى. وأكد متحدث الزراعة أن معرض الأورمان مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفى حال استمرار الإقبال عليه سيتم مده حتى عيد الأضحى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد معرض بيع السلع فى الأورمان.. هل يمتد خلال رمضان؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.