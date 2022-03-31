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مواعيد معرض بيع السلع فى الأورمان.. هل يمتد خلال رمضان؟

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محمد عبد المحسن 2022-03-31 07:55 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وكان السيد القصير، وزير الزراعة، قد افتتح معرض الأورمان تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا"، مع محافظ الجيزة أحمد راشد الأأسبوع الجارى.

وأكد متحدث الزراعة أن معرض الأورمان مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وفى حال استمرار الإقبال عليه سيتم مده حتى عيد الأضحى المبارك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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